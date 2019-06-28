البحرين تحتج رسميًا لدى العراق للاعتداء على سفارتها

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"الخليج 365" من لندن: احتجت البحرين رسميا لدى العراق اليوم لتعرض سفارتها في بغداد الى اعتداء و أعمال تخريبية في سلوك أكدت أنه غير مسؤول ومرفوض بشدة وحملت السلطات العراقية مسؤولية تأمين وحماية سفارتها وقنصليتها هناك وجميع العاملين فيهما وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

فقد استدعت وزارة الخارجية البحرينية الجمعة محمد عدنان محمود الخفاجي القائم بأعمال سفارة العراق لدى المنامة حيث أكد السفير يوسف محمد جميل الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخــارجية للقائم بالأعمال العراقي احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية مساء يوم الخميس 27 حزيران يونيو 2019، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

وأضاف السفير جميل كما نقلت عنه وكالة انباء البحرين الرسمية في تقرير تابعته ""الخليج 365"" أن وزارة الخارجية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية جمهورية العراق والرافضين لهذا الاعتداء مؤكدا أهمية أن تتم محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة و قنصلية مملكة البحرين لدى جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقام الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بتسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

وزير الداخلية يزور السفارة ويحقق في الاعتداء

وفي وقت سابق اليوم أعربت الحكومة العراقية عن اسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد مؤكدة اعتقال حوالي 60 من المشاركين في اقتحامها معتبرة أمن السفارات خط أحمر وشكلت فريقا للتحقيق مع آمر القوة المكلفة بحماية السفارة لتقصيره.

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وأمر وزير الداخلية العراقي ياسين طه الياسري لدى تفقده لسفارة البحرين بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة حماية السفارة البحرينية. وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان اطلعت على نصه ""الخليج 365"" أن "وزير الداخلية ومن مقر سفارة البحرين في بغداد شدد على ثلاثة نقاط: اولها أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولا يسمح بتجاوزه تحت اي ظرف".

وأكد اعتقال 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة.. موضحا ان وزير الداخلية قام بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة الحماية الخاصة بسفارة البحرين لتقصيره بالواجب.

وكانت البحرين قد استعدت في وقت سابق من ليل امس سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها من قبل محتجّين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الاوسط، داعية الحكومة العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إنّها "تستنكر اعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة".

وأضافت أنّها قرّرت "استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور وتحمّل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما".

وأتى ردّ الفعل البحريني بعيد إحراق نحو مئتي متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء الخميس لكنهم لم يتمكّنوا من الدخول إلى باحة السفارة حيث قامت القوات الأمنية من تفريقهم في وقت لاحق.