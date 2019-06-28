بغداد تأسف وتحيل مقتحمي سفارة البحرين الى القضاء

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"الخليج 365" من لندن: أعربت الحكومة العراقية عن أسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد مؤكدة اعتقال حوالي 60 من المشاركين في اقتحامها معتبرة أمن السفارات خط أحمر وشكلت فريقًا للتحقيق مع آمر القوة المكلفة بحماية السفارة لتقصيره.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان صحافي الجمعة تابعته ""الخليج 365""، بعد ساعات من اقتحام متظاهرين مدفوعين من ايران سفارة البحرين في بغداد، إن "الحكومة تعرب عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم امس والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وأضاف أن "الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال".. مشددا على ان "الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".

وقد اعتقلت السلطات حوالي 60 من المشاركين في اقتحام مبنى سفارة البحرين وانزال علمها من مبناها.

وكان السفير البحريني في العراق صلاح المالكي قد طالب السلطات العراقية بتأمين مقر سفارة بلاده، حيث أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لهذا الغرض.

عدم السماح بالتأثير على العلاقات الأخويَّة بين البلدين

ومن جانبه،ا أكدت الخارجية العراقية ان امن السفارت خط احمر لا يُسمح بتجاوزه، ودانت اقتحام سفارة البحرين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم تابعته ""الخليج 365""، إن "قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة لدى بغداد" عمل مدان.. موكدة "التزامنا بحرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر ،وان أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه وأنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات".

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وأضافت الخارجية "نبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن والمُحرِّضين على هذه الأعمال وقد ألقت القبض على عدد منهم لأحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينيّة ضدّ أيّ اقتحام أو اعتداء على موظفيها ومنع أيِّ إخلال بأمنها".

‎وشددت الخارجية العراقية على عدم السماح لمثل هذه الأفعال بأن تؤثر في العلاقات الأخويَّة التي تربط البلدين.

التحقيق مع أمر قوة حماية السفارة

واليوم أمر وزير الداخلية العراقي ياسين طه الياسري بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة حماية السفارة البحرينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان اطلعت على نصه ""الخليج 365""، إن "وزير الداخلية ومن مقر سفارة البحرين في بغداد شدد على ثلاثة نقاط: اولها أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف".

وأكد اعتقال 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة.. موضحًا أن وزير الداخلية قام بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة الحماية الخاصة بسفارة البحرين لتقصيره بالواجب.

وكانت البحرين قد استدعت في وقت سابق من ليل امس سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها من قبل محتجّين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الاوسط، داعية الحكومة العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إنّها "تستنكر اعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين، وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة".

وأضافت أنّها قرّرت "استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور وتحمّل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما".

وأتى ردّ الفعل البحريني بعيد إحراق نحو مئتي متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء الخميس لكنهم لم يتمكّنوا من الدخول إلى باحة السفارة، حيث قامت القوات الأمنية من تفريقهم في وقت لاحق.