قاد دراجته النارية عاريا بسبب الحرّ الشديد (صور)

وقد ألقت الشرطة في شمال شرق ألمانيا القبض على رجل كان يقود دراجة نارية عارياً تماماً ويرتدي فقط خوذة وحذاء.ونشرت شرطة براندينبيرغ لاندر، مجموعة من الصور على حسابها على تويتر أوضحت من خلاله أن الرجل أقدم على هذه الخطوة بسبب الحر الشديد، لافتة الى أن العناصر طلبوا منه ارتداء سروال وسمحوا له بالمغادرة.

إشارة الى أن موجة حرّ شديدة تضرب أوروبا، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من القارة هذا الاسبوع.

