بعيداً عن مراسم الاستقبال التي حظي بها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول.. من رحب بالأمير من الفنانين الكوريين؟
ونشرت الفرقة الكورية "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور تظهر في إحداها برفقة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن.
قد تكون حتماً سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات" للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".
وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة.
قد تكون حتماً سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات" للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".
وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة كورية تنشر صورتها إلى جانب ولي عهد السعودية ورئيس كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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