سرقة منزل بعملية سطو مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة الفضيلية وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.