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أرائك منفصلة
وضع القدمين على ساق الشريك
متعانقان في المنتصف
جنبًا إلى جنب من دون عناق
اختيار جانب منفصل
متعانقان في جانب واحد
متعانقان في الزاوية مع ثني الساقين
وفقًا للخبراء، تعتبرُ هذه الطريقة الأكثر شيوعًا بين الأزواج، وفي حين لا تؤكد تلك الطريقة، وجود مشاكل بينكما، تكشف مدى اعتيادكما على بعضكما البعض، ولكنها ربما تشيرُ أيضًا إلى عدم اهتمامكما ببعضكما البعض.
وضع القدمين على ساق الشريك
يوضح الخبراء، أن الشخص الذي يضع قدميه على ساق الشريك، يأخذ دور المسيطر أو المتحكم، ودائمًا ما يتطلب الاهتمام، بينما تشير أيضًا إلى الشعور بالراحة المتبادلة بين الشريكين.
متعانقان في المنتصف
تشير هذه الطريقة، إلى مدى الحب والتناغم بين الشريكين، بالإضافة إلى تمتع علاقتهما بالمساواة، والتواصل الحقيقي، كما أن إمالة رأس الشريكين بالطريقة نفسها، تشير إلى قوة التواصل العاطفي، والجسدي بينهما.
جنبًا إلى جنب من دون عناق
تشير هذه الوضعية، إلى سعادة الزوجين، وشعورهما بالرضا تجاه بعضهما البعض. هذه الوضعية مع عدم العناق، والاكتفاء بالتلامس البسيط، تدل على تواصلهما، وسعيهما للحفاظ على ذلك التواصل، بالإضافة إلى تمتع علاقتهما بالثقة.
اختيار جانب منفصل
جلوس كلا الشريكين، على جانبي الأريكة، يشير إلى وجود بعض البرودة، في العلاقة، وأن الزوجين أصبحا منفصلين عاطفيًا، خاصة مع جلوس كلٍ منهما، وتوجيه سيقانهما بعيدًا عن بعضهما البعض.
متعانقان في جانب واحد
في حين أن تلك الوضعية تبدو محببة، إلا أنها قد تكشف عن صراعٍ على السلطة، جنبًا إلى جنب مع تقارب الشريكين، كما تشير إلى وجود الثقة في العلاقة وقوتها، بالإضافة إلى بحث الشخص في الجزء الداخلي، من جانب الأريكة على الأمان.
متعانقان في الزاوية مع ثني الساقين
على عكس الطريقة المشابهة السابقة، تشير هذه الوضعية إلى قوة العلاقة، وحركة ثني الساقين، تشير إلى شعور متبادل بالراحة بين الشريكين، بينما يكون الشخص في الزاوية، هو المهيمن في العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة جلوسك على الأريكة تكشف علاقتك بالشريك... أي وضعية تناسبك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.