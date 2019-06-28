أكد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر، الجمعة، احالة المعتقلين بحادثة "الاعتداء" على سفارة البحرين في بغداد الى الجهات التحقيقية والقضائية.
وأضاف الياسري، أن "الاحالة تأتي من اجل "إكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على "صفقة القرن وورشة المنامة"، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما وصلت قوة كبيرة من وزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.
الى ذلك، اكد وزير الداخلية ياسين الياسري في وقت متأخر من ليلة، امس، ان القوات الامنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يؤكد احالة المعتقلين بحادث 'الاعتداء' على سفارة البحرين إلى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.