وزير الداخلية يؤكد احالة المعتقلين بحادث 'الاعتداء' على سفارة البحرين إلى القضاء

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سيتم أحالة الملقى القبض عليهم في حادث محاولة الاعتداء على سفارة مملكة البحرين إلى الجهات التحقيقة والقضائية ذات العلاقة".

وأضاف الياسري، أن "الاحالة تأتي من اجل "إكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".



يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن وورشة المنامة"، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما وصلت قوة كبيرة من وزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.

الى ذلك، اكد وزير الداخلية ياسين الياسري في وقت متأخر من ليلة، امس، ان القوات الامنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة.