البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج

وقال الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف محمد جميل، إن وزارة خارجية مملكة البحرين استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي"، مبينا أنه تم "ابلاغ القائم بالأعمال العراقي، احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء و أعمال تخريبية مساء يوم الخميس 27 يونيو 2019م ، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة".

وأضاف جميل أن "وزارة الخارجية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية جمهورية العراق والرافضين لهذا الاعتداء"، مؤكدا على "أهمية أن تتم محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات".

ودعا المسؤول البحريني "الحكومة العراقية الى تحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة و قنصلية مملكة البحرين لدى جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م"، مشيرا الى أنه "سلم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن".



وكانت وزارة الخارجيّة العراقية أكدت في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، مشددة على أن أمن السفارات خط احمر لا يسمح بتجاوزه.

كما اعربت الحكومة العراقية، عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة البحرين (مساء يوم امس الخميس)، مؤكدة ان الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء.

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا (مساء الخميس 27 حزيران 2019)، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب ‍‍بغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.