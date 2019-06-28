الصالحي يدعو الى تغيير تسمية الهيئات المستقلة

وقال الصالحي في حديث لـ الخليج 365، إن "حقوق المكون هي بالاستحقاق الحكومي داخل الكابينة الوزارية"، مشيرا الى أن "عدم وجود ممثل لنا داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك مؤامرة ستتم من خلال اتخاذ قرار داخل المجلس ونحن مكون رئيسي سنكون غائبين عن ابداء رأينا".وأوضح ان "عدم وجود تمثيل سياسي للتركمان داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك امور اخرى يريدون تسويقها داخل مجلس الوزراء لذلك لايريدون وجود التركمان".

واضاف الصالحي، ان "الحديث عن هيئات مستقلة هو امر بعيد كل البعد عن الواقع"، معتبرا "لا توجد هيئات مستقلة وجميعها سياسية".

ودعا الصالحي وسائل الاعلام الى "عدم تسميتها بهيئات مستقلة ولنسمي الاشياء بمسمياتها"، مشددا على ان "الهيئات قسمت مابين هيئة تابعة لحزب او مكون وهي وزعت بالتساوي مابين المكونات باستثناء التركمان".

