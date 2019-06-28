اعتبر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الجمعة، انه لايوجد مسمى هيئات مستقلة فجميعها مقسمة بين احزاب ومكونات، مشيرا الى ان عدم وجود تمثيل للتركمان داخل مجلس الوزراء يعني وجود "مؤامرة".
وأوضح ان "عدم وجود تمثيل سياسي للتركمان داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك امور اخرى يريدون تسويقها داخل مجلس الوزراء لذلك لايريدون وجود التركمان".
واضاف الصالحي، ان "الحديث عن هيئات مستقلة هو امر بعيد كل البعد عن الواقع"، معتبرا "لا توجد هيئات مستقلة وجميعها سياسية".
ودعا الصالحي وسائل الاعلام الى "عدم تسميتها بهيئات مستقلة ولنسمي الاشياء بمسمياتها"، مشددا على ان "الهيئات قسمت مابين هيئة تابعة لحزب او مكون وهي وزعت بالتساوي مابين المكونات باستثناء التركمان".
كانت هذه تفاصيل خبر الصالحي يدعو الى تغيير تسمية الهيئات المستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.