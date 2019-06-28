نائب كردي يطالب باستدعاء السفير التركي لدى بغداد

استنكر نائب عن كتلة التغيير، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي طال منطقة كورتك في قنديل باقليم كردستان، محملا حكومتي الاقليم وبغداد مسؤولية مايحدث.

وقال غالب محمد علي في بيان صحفي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الطائرات التركيه تنفذ قصفا بشكل متكرر لمناطق كردستان يذهب ضحيتها الابرياء مع صمت للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ودون اي موقف يذكر، برغم من المناشدات المتكررة التي طالبنا فيها حكومة بغداد باتخاذ موقف من تصرفات الحكومة التركيه التي لم تراعي حسن الجوار ولا اي ميثاق دولي".



وطالب النائب باستدعاء السفير التركي باسرع وقت للوقوف على اسباب هذه الخروقات المتكررة، ومطالبة وزارة الخارجية والدوبلماسية بمخاطبة الجهات التركيه او اتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات المتكررة.