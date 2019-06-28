نائب يدعو عبد المهدي لاختيار مرشح التربية بعيدا عن المحاصصة الحزبية

دعا النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار مرشح جديد لوزارة التربية بشرط ابعاده عن المحاصصة الحزبية وان يكون من رحم الوزارة.
وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، ان "ماحصل بجلسة التصويت على مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي من اسقاط للمرشحة وللمرة الرابعة، فهي رسالة واضحة وصريحة من اعضاء البرلمان بانهم رافضين للمحاصصة"، مبينا ان "رئيس الوزراء عليه ان يتلقى تلك الرسالة بكل وضوح وان يعمل على تقديم اسماء مرشحين لوزارة التربية تنطبق عليهم الشروط التي اكدت عليها المرجعية".
وأضاف خلاطي، أن "رئيس الوزراء لا مشكلة لدينا بان يحافظ على توازن المكونات في اي مرشح يقدمه مستقبلا لوزارة التربية، لكن ينبغي ان يكون من خارج المحاصصة الحزبية وان يكون من رحم الوزارة وليس من جهة خارجها كونها وزارة مهمة وترتبط بشريحة كبيرة جدا من الشعب العراقي".
وأضاف خلاطي، أن "رئيس الوزراء لا مشكلة لدينا بان يحافظ على توازن المكونات في اي مرشح يقدمه مستقبلا لوزارة التربية، لكن ينبغي ان يكون من خارج المحاصصة الحزبية وان يكون من رحم الوزارة وليس من جهة خارجها كونها وزارة مهمة وترتبط بشريحة كبيرة جدا من الشعب العراقي".
وكان مجلس النواب اسقط بجلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019 مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي.
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