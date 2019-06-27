الخارجية البحرينية تقرر استدعاء سفيرها من بغداد

اعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، استدعاء سفيرها في بغداد، بعد اقتحام متظاهرين مقر السفارة البحرينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تابعته الخليج 365، ان "الاعتداء على سفارتنا في بغداد مرفوض ومستنكر"، مبينة "قررنا استدعاء سفيرنا بعد هذا الاعتداء".
وحملت الخارجية "الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية السفارة وقنصلية البحرين".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
وحملت الخارجية "الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية السفارة وقنصلية البحرين".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
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