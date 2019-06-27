وزير الداخلية يصل لمقر السفارة البحرينية ببغداد ويوجه بمحاسبة المسيئين بالتظاهرة

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، الى مقر السفارة البحرينية في بغداد.
وقال مصدر امني لـ الخليج 365، ان "وصول الياسري الى مقر السفارة جاء للاطلاع على الاوضاع التي شهدتها السفارة بعد اقتحامها من قبل متظاهرين".
واضاف المصدر ان "اجراءات امنية مشددة اتخذت في محيط السفارة"، مشيرا الى ان "الوزير وجه بمعاقبة المسيئين في التظاهرة التي جرت اليوم".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما وصلت قوة كبيرة من وزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.
واضاف المصدر ان "اجراءات امنية مشددة اتخذت في محيط السفارة"، مشيرا الى ان "الوزير وجه بمعاقبة المسيئين في التظاهرة التي جرت اليوم".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما وصلت قوة كبيرة من وزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع.
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