قوة من الداخلية تصل الى مقر السفارة البحرينية ببغداد وتسيطر على الوضع

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري وجه فورا بارسال قوة من الوزارة الى مقر السفارة البحرينية في بغداد".

واضاف ان "القوة وصلت الى مقر السفارة وسيطرت على الوضع، بعد اقتحامها من قبل متظاهرين غاضبين".



يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.