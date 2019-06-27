اصابة ثلاثة اشخاص باربع رمانات يدوية في حي اور ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين يستقلون دراجات نارية القوا، مساء اليوم، اربع رمانات يدوية على النادي الثقافي في منطقة حي اور شرقي بغداد، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.