الجزائر تعبر السنغال وتتأهل لثمن نهائي امم افريقيا

رياضة 2019-06-27 | 20:53 689 مشاهدة فاز منتخب الجزائر على نظيره السنغال، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وسجل المهاجم يوسف البلايلي، لاعب الترجي التونسي، هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 49 . ورفع المنتخب الجزائري رصيده بذلك إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر ونيجيريا إلى دور الستة عشر.

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