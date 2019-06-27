اخماد حريق اندلع بعجلة تحمل اسطوانات غاز وعدد من المحال بالصويرة

أفاد مصدر امني في محافظة واسط، الخميس، باخماد حريق اندلع بعجلة محملة بعبوات الغاز ومحال شعبية في قضاء الصويرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني في مركز دفاع مدني الصويرة تمكنت، اليوم، من السيطرة على حادث احتراق عجلة محملة بعبوات الغاز كانت مركونة بالقرب من مطاعم شعبية بالقضاء".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تسرب هذه الغاز من العبوات ادى الى حريق مروع للمطاعم والمحال المجاورة لتلك العجلة بلا خسائر بشرية تذكر".
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