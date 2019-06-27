الكهرباء يصعق الزوراء ويزيد متاعبه في الدوري الممتاز

الزوراء كاد ان يسجل اول اهداف المباراة، حين احتسب الحكم واثق محمد، ركلة جزاء للنوارس في الدقيقة 52، لكن المغربي عمر منصوري فشل في ترجمتها الى هدف.

بعدها انتفض الصواعق وتمكنوا من تسجيل اول اهداف اللقاء في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب علاء محيسن، ثم اضاف سجاد رعد الهدف الثاني في الدقيقة 65، لتنتهي المواجهة بهدفين للكهرباء.



الخسارة اوقفت رصيد الزوراء عند النقطة 56 في المركز الثالث، فيما رفع الكهرباء رصيده الى النقطة 41 في المركز العاشر.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للزوراء، فيما يعد الفوز هو الثالث على التوالي للكهرباء في الدوري الممتاز.

وسيتقابل الفريقان في نهائي كأس العراق في الـ27 من شهر تموز المقبل.

