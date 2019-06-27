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الكهرباء يصعق الزوراء ويزيد متاعبه في الدوري الممتاز

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2019-06-27 | 18:47

الكهرباء يصعق الزوراء ويزيد متاعبه في الدوري الممتاز

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الحق فريق الكهرباء هزيمة جديدة بنادي الزوراء، بتغلبه عليه 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن لقاءات الاسبوع الرابع عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الزوراء كاد ان يسجل اول اهداف المباراة، حين احتسب الحكم واثق محمد، ركلة جزاء للنوارس في الدقيقة 52، لكن المغربي عمر منصوري فشل في ترجمتها الى هدف.

بعدها انتفض الصواعق وتمكنوا من تسجيل اول اهداف اللقاء في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب علاء محيسن، ثم اضاف سجاد رعد الهدف الثاني في الدقيقة 65، لتنتهي المواجهة بهدفين للكهرباء.


الخسارة اوقفت رصيد الزوراء عند النقطة 56 في المركز الثالث، فيما رفع الكهرباء رصيده الى النقطة 41 في المركز العاشر.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للزوراء، فيما يعد الفوز هو الثالث على التوالي للكهرباء في الدوري الممتاز.

وسيتقابل الفريقان في نهائي كأس العراق في الـ27 من شهر تموز المقبل.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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