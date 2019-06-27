مدغشقر تدخل تأريخ أمم إفريقيا

واستطاع ماركو إيليماريترا تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، من ركلة حرة مباشرة سددها على يمين الحارس جوناثان ناهيمانا.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد مدغشقر عند النقطة الرابعة لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن المتصدر نيجيريا.



الجدير بالذكر أن هذا هو الفوز الأول الذي يحقق منتخب مدغشقر في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما يظل منتخب بوروندي في ذيل المجموعة بدون أي نقاط، ولكن مازال لديه فرصة للصعود في الجولة الأخيرة، في حالة الفوز على غينيا الذي يمتلك حتى الآن نقطة واحدة بالمركز الثالث.

