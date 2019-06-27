اصابة ثمانية مدنيين بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة لنقل الركاب في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، كانت موضوعة داخل عجلة لنقل الركاب في حي الخضراء في كركوك، ما اسفر عن اصابة ثمانية مدنيين بجروح".

وتشهد محافظة كركوك بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.