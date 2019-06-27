محافظ نينوى: اكثر من 100 آلية داخل معمل المشراق للسيطرة على الحريق

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، وجود اكثر من 100 آلية داخل معمل المشراق من اجل السيطرة على الحريق.
وقال المحافظ في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "شكلنا لجنة لإدارة الجهد المشرف على عملية أطفاء الحرائق برئاسة عبدالقادر الدخيل مدير بلديات نينوى وعضوية مدير عام معمل كبريت المشراق ومدير ناحية الشورة خالد الجار وعضوية مدراء الدوائر والجيش والشرطة" .
واضاف المحافظ، "الان هناك عددا كبيرا من الاليات (أكثر من ١٠٠ آلية) متنوعة داخل المعمل للمساهمة والسيطرة على الحريق" .
واعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حرائق قضاء المشراق بمحافظة نينوى بنسبة 80%.
واضاف المحافظ، "الان هناك عددا كبيرا من الاليات (أكثر من ١٠٠ آلية) متنوعة داخل المعمل للمساهمة والسيطرة على الحريق" .
واعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حرائق قضاء المشراق بمحافظة نينوى بنسبة 80%.
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