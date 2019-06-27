إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد في غرب فرنسا

اعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، عن إصابة شخصين بإطلاق نار قرب مسجد غربي فرنسا. وقالت الشرطة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "شخصين اصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا". وأضافت الشرطة أن "مطلق النار لا يزال طليقا".



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