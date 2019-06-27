القوات الامنية تعالج رمانة يدوية تم رميها على منزل مواطن شمالي بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس، بمعالجة رمانة يدوية تم رميها على منزل لاحد المواطنين بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) تعالج رمانة يدوية باسلوب الرفع والتفكيك في حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي العاصمة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الرمانة تم رميها على منزل احد المواطنيندون اي اصابات تذكر".
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