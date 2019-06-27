نائب عن صادقون يرجح تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة اشهر

وقال عواد في حديث لـ الخليج 365، إن "حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الفترة الزمنية الحالية هو أمر صعب جداً ونرجح التمديد لفترة 90 يوما او اكثر"، مبينا ان "الجو المحيط بملف الدرجات الخاصة لايختلف عن ما حصل بقضية الوزراء التي لم تخرج عن اطار المحاصصة ولكن بعنوان مختلف وهو التوافق".وأضاف عواد، أن "ملف الدرجات الخاصة قد يأخذ وقت طويل اكثر مما هو متوقع لتشعبات الملف والعدد الكبير جدا من تلك الدرجات وشدة الصراعات بين بعض الكتل للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من تلك الدرجات"، لافتاً الى ان "بحال ادخال هذا الملف بالية الحسم عبر السلة الواحدة فحينها سنكون قد دمرنا العملية السياسية بشكل كامل وسنعود الى مربع الصفر".

واكد عواد، على "اهمية ان يترك ملف الدرجات الخاصة لرئيس الوزراء كونها ترتبط بادارة الدولة العراقية وهو المعني والمحاسب امام مجلس النواب بحال حصول اي اخفاق"، مشددا على "اهمية ان يكون اختيار الشخصيات على اساس المهنية والخبرة والتدرج الوظيفي، والالتزام بتوجيهات المرجعية بابعاد ملف الدرجات الخاصة والنظام الاداري بالعراق عن المحاصصة وجميع المسميات التي تنتهي بمحاصصة او السلة الواحدة".