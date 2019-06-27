نائب عن صادقون يرجح تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة اشهر

رجح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، الخميس، تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة اشهر، داعيا الى الالتزام بتوجيهات المرجعية بابعاد هذا الملف والنظام الاداري بالعراق عن جميع المسميات التي تنتهي بالمحاصصة.
وأضاف عواد، أن "ملف الدرجات الخاصة قد يأخذ وقت طويل اكثر مما هو متوقع لتشعبات الملف والعدد الكبير جدا من تلك الدرجات وشدة الصراعات بين بعض الكتل للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من تلك الدرجات"، لافتاً الى ان "بحال ادخال هذا الملف بالية الحسم عبر السلة الواحدة فحينها سنكون قد دمرنا العملية السياسية بشكل كامل وسنعود الى مربع الصفر".
واكد عواد، على "اهمية ان يترك ملف الدرجات الخاصة لرئيس الوزراء كونها ترتبط بادارة الدولة العراقية وهو المعني والمحاسب امام مجلس النواب بحال حصول اي اخفاق"، مشددا على "اهمية ان يكون اختيار الشخصيات على اساس المهنية والخبرة والتدرج الوظيفي، والالتزام بتوجيهات المرجعية بابعاد ملف الدرجات الخاصة والنظام الاداري بالعراق عن المحاصصة وجميع المسميات التي تنتهي بمحاصصة او السلة الواحدة".
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