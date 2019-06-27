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اعادة العمل بمشروع ملعب الانبار الاولمبي

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2019-06-27 | 17:17

اعادة العمل بمشروع ملعب الانبار الاولمبي

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اعادة العمل بشمروع ملعب الانبار الاولمبي.
وذكرت الوازرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "كوادر الدائرة الهندسية، متمثلة بالمشرف العام لمشاريع الانبار، و بتوجيه ومتابعة من وزير الشباب والرياضة احمد رياض، باشرت بأعمال إزالة الانقاض وتنقيط الاماكن المراد فحصها من قبل المكتب الاستشاري لجامعة بغداد، للتأكد من سلامة الاسس لغرض المباشرة بالاعمال في مشروع ملعب الانبار الاولمبي".

وقال مديرعام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد، وفقاً للبيان، ان "الملاكات باشرت بالتعاون مع دائرة البلدية في المحافظة من اجل تهيئة الامور التي تسبق الشروع باعادة الاعمال في المشروع التي من المقرر ان تبدأ خلال الفترة المقبلة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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