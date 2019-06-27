اعادة العمل بمشروع ملعب الانبار الاولمبي

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اعادة العمل بشمروع ملعب الانبار الاولمبي.

وذكرت الوازرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "كوادر الدائرة الهندسية، متمثلة بالمشرف العام لمشاريع الانبار، و بتوجيه ومتابعة من وزير الشباب والرياضة احمد رياض، باشرت بأعمال إزالة الانقاض وتنقيط الاماكن المراد فحصها من قبل المكتب الاستشاري لجامعة بغداد، للتأكد من سلامة الاسس لغرض المباشرة بالاعمال في مشروع ملعب الانبار الاولمبي".



وقال مديرعام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد، وفقاً للبيان، ان "الملاكات باشرت بالتعاون مع دائرة البلدية في المحافظة من اجل تهيئة الامور التي تسبق الشروع باعادة الاعمال في المشروع التي من المقرر ان تبدأ خلال الفترة المقبلة".

