الغضبان يدعو للاستثمار في المحافظات المحررة ويؤكد التزام العراق بخفض الانتاج

وقال الغضبان اثناء مشاركته في مؤتمر نفط العراق الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن للفترة من 27-28 حزيران 2019 الجاري ، إن "وزارته كانت السباقة في إعادة إعمار الحقول والمصافي والمستودعات النفطية ومحطات تعبئة الوقود ومعامل وساحات الغاز السائل في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك".وأضاف الغضبان، أن "الوزارة وضعت الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة النفطية في هذه المحافظات من خلال الجهد الوطني وبالتعاون مع الشركات الاستثمارية المحلية والخارجية، وانه يرحب بجميع الجهود المخلصة في الاستثمار في هذه المحافظات والعمل على تطوير الصناعة النقطية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية"، لافتا الى "أن "الاستثمار هو الحل الامثل والطريق السليم لتعزيز الاقتصاد الوطني".

وأشار الغضبان الى، أن "الوزارة تعمل على استثمار جميع الغاز المصاحب من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة"، معبرا عن "أمله في التوصل الى اتفاقات وابرام عقود مع عدد من الشركات التي نتفاوض معها لايقاف حرق الغاز في غضون فترة وجيزة".



ولفت الغضبان الى أن "العراق يسعى الى تعزيز صادراته النفطية من خلال تنفيذ مشاريع خط الرميلة –حديثة –العقبة وخط كركوك – جيهان التركي، فضلا عن زيادة الطاقة التصديرية الى اكثرمن (6) مليون برميل باليوم للمنفذ الجنوبي المطل على الخليج".

وبشأن "التحديات التي تواجه السوق النفطية ومنها الجيو سياسية"، شدد الغضبان على أن "العراق يهدف الى ادامة الاستقرار وضمان الصادرات النفطية الى الاسواق العالمية، من خلال لعب دور مؤثر في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار والعالم، ونزع فتيل الازمات في المنطقة، فضلا عن لعب دور في تقريب وجهات النظر بين المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة، وأن العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج"، مؤكدا "حضور العراق للاجتماع الوزاري الذي من المقرر أنعقاده في العاصمة النمساوية (فيينا) مطلع تموز المقبل".