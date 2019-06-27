وزير النفط : حريصودعا وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، الى الاستثمار في المحافظات المحررة، فيما اكد التزام العراق باتفاق خفض الانتاج، وحضوره للاجتماع الوزاري الذي من المقرر أنعقاده في العاصمة النمساوية فيينا مطلع تموز المقبل.ن على إعادة إعمارالمدن المتضررة وتطويرالصناعة النفطية
وأضاف الغضبان، أن "الوزارة وضعت الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة النفطية في هذه المحافظات من خلال الجهد الوطني وبالتعاون مع الشركات الاستثمارية المحلية والخارجية، وانه يرحب بجميع الجهود المخلصة في الاستثمار في هذه المحافظات والعمل على تطوير الصناعة النقطية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية"، لافتا الى "أن "الاستثمار هو الحل الامثل والطريق السليم لتعزيز الاقتصاد الوطني".
وأشار الغضبان الى، أن "الوزارة تعمل على استثمار جميع الغاز المصاحب من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة"، معبرا عن "أمله في التوصل الى اتفاقات وابرام عقود مع عدد من الشركات التي نتفاوض معها لايقاف حرق الغاز في غضون فترة وجيزة".
ولفت الغضبان الى أن "العراق يسعى الى تعزيز صادراته النفطية من خلال تنفيذ مشاريع خط الرميلة –حديثة –العقبة وخط كركوك – جيهان التركي، فضلا عن زيادة الطاقة التصديرية الى اكثرمن (6) مليون برميل باليوم للمنفذ الجنوبي المطل على الخليج".
وبشأن "التحديات التي تواجه السوق النفطية ومنها الجيو سياسية"، شدد الغضبان على أن "العراق يهدف الى ادامة الاستقرار وضمان الصادرات النفطية الى الاسواق العالمية، من خلال لعب دور مؤثر في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار والعالم، ونزع فتيل الازمات في المنطقة، فضلا عن لعب دور في تقريب وجهات النظر بين المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة، وأن العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج"، مؤكدا "حضور العراق للاجتماع الوزاري الذي من المقرر أنعقاده في العاصمة النمساوية (فيينا) مطلع تموز المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الغضبان يدعو للاستثمار في المحافظات المحررة ويؤكد التزام العراق بخفض الانتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.