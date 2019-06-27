رسمياً.. ليفربول يعلن أول صفقاته الصيفية

2019-06-27 | 16:40
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من خلال بالتعاقد مع موهبة الدوري الهولندي فان دن بيرج.
صاحب الـ17 عامًا وقع للريدز قادمًا من بي إي سي زفوله الهولندي، رغم أن هناك العديد من الأندية التي كانت ترغب في ضمه على رأسها بايرن ميونخ الألماني.
فان دين بيرج يصفه البعض في هولندا بخليفة فيرجيل فان ديك، مواطنه الهولندي والذي يلعب في نفس مركزه، قلب الدفاع.
ولم يعلن النادي الإنجليزي عن أي تفاصيل مادية للصفقة أو مدة التعاقد حتى الآن.
فان دين بيرج يصفه البعض في هولندا بخليفة فيرجيل فان ديك، مواطنه الهولندي والذي يلعب في نفس مركزه، قلب الدفاع.
ولم يعلن النادي الإنجليزي عن أي تفاصيل مادية للصفقة أو مدة التعاقد حتى الآن.
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