اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اندلاع حريق في فندق وسط كربلاء.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا اندلع في الطابق الثامن من احد الفنادق في المدينة القديمة ضمن مدينة كربلاء".
وأضاف البيان أن "الفرق سيطرت على الحادث وتم انقاذ ثلاثة اشخاص واطفال يسكنون الفندق"، مشيرة الى أن "الاسباب هي تسرب غاز الطباخ".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف البيان أن "الفرق سيطرت على الحادث وتم انقاذ ثلاثة اشخاص واطفال يسكنون الفندق"، مشيرة الى أن "الاسباب هي تسرب غاز الطباخ".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل فندق وسط كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.