اندلاع حريق داخل فندق وسط كربلاء

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا اندلع في الطابق الثامن من احد الفنادق في المدينة القديمة ضمن مدينة كربلاء".

وأضاف البيان أن "الفرق سيطرت على الحادث وتم انقاذ ثلاثة اشخاص واطفال يسكنون الفندق"، مشيرة الى أن "الاسباب هي تسرب غاز الطباخ".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.