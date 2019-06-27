التربية تعلن احالة طباعة الكتب الى القطاعين العام والخاص

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن احالة طباعة الكتب الى القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن "الوزارة انجزت مناقصة طباعة الكتب لعام 2019/2020 ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية لعام 2019"، مبينة أن "الوزارة اعلنت عن المناقصة في وقت سابق من خلال الاعلان الذي نشر عبر مواقعها الالكترونية فيما رست على عدد من المطابع في قطاع العام والخاص".
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