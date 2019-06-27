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التربية تعلن احالة طباعة الكتب الى القطاعين العام والخاص

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اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن احالة طباعة الكتب الى القطاعين العام والخاص.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إحالة طباعة كافة الكتب المدرسية الى القطاعين العام والخاص بواقع ٢٣ مطبعة من القطاع الخاص و٧ شركات من القطاع العام".

وأضافت أن "الوزارة انجزت مناقصة طباعة الكتب لعام 2019/2020 ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية لعام 2019"، مبينة أن "الوزارة اعلنت عن المناقصة في وقت سابق من خلال الاعلان الذي نشر عبر مواقعها الالكترونية فيما رست على عدد من المطابع في قطاع العام والخاص".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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