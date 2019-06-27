البرلمان يوجه بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة

وجه مجلس النواب، الخميس، بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة الى البرلمان من الحكومات السابقة منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية الان. وقال النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة، إن "وجهنا الدائرة البرلمانية بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة الى مجلس النواب من الحكومات السابقة منذ عام ٢٠٠٥ ولحد الان، وبيان اسباب تأخر اسماء مجلس الخدمة الاتحادي".



من جهته اوضح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أنه "وفق قانون الموازنة العامة في المادة التي حددت انهاء ادارة مناصب الدولة بالوكالة بإيقاف الاوامر الادارية لكل المدراء والمناصب الخاصة المعيينين بالوكالة بعد تاريخ ٣٠ حزيران".



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