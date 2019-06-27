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نائبه تتهم مفتش عام الداخلية بـ'مراقبتها' وتطالب بحمايتها وعائلتها منه

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اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بـ"مراقبة" الهواتف التابعة لها وعائلتها، مطالبة رئيسي الجمهورية والوزراء بالتدخل المباشر لحمايتهم من خطره، بحسب تعبيرها.
وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، "كلما اخرج بمؤتمر صحفي اكشف فيه ملفات مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي فانه يتم الاتصال بالمكان المعتقل به ابن شقيقي من خلال مدير مكتب الاسدي ويتم الطلب منهم بتعذيبه تعذيبا لم يعذب به شخص مسبقا وسيمنح لهم عدد من السيارات مكافئة لهم"، مبينة ان "حقوق الانسان والمنظمات الدولية عليها التحرك فورا والاطلاع على وضعه لابن شقيقي لانه بتدهور متسارع بصحته وقد يتوفى باي لحظة مالم يتم معالجته وانهاء التعذيب الذي يتعرض له".

واضافت نصيف، انها "قدمت دعوى ضد الاسدي بتهمة القذف والتشهير وزوجة المعتقل محمد جعفر رفعت دعوى تتهم الاسدي بخطف زوجها بطريقة المافيات، ناهيك عن كونه راقب هواتفنا العائلية جميعا ما يعني انه قد يتابع تحركاتنا وقد يستهدفنا بشكل مباشر مايعني ان حياتي وعائلتي بخطر وعلى رئيسي الجمهورية والوزراء التدخل المباشر لحمايتي وعائلتي من خطر الاسدي".

يشار الى أن النائب كاظم الصيادي اتهم هو الآخر، اليوم الخميس، اطراف لم يسمها بتهديده بالتصفية والقتل بسبب مواقفه من الدرجات الخاصة، مطالبا رئيسي مجلسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي بتوفير الحماية له ولعائلته.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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