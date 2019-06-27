اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بـ"مراقبة" الهواتف التابعة لها وعائلتها، مطالبة رئيسي الجمهورية والوزراء بالتدخل المباشر لحمايتهم من خطره، بحسب تعبيرها.
واضافت نصيف، انها "قدمت دعوى ضد الاسدي بتهمة القذف والتشهير وزوجة المعتقل محمد جعفر رفعت دعوى تتهم الاسدي بخطف زوجها بطريقة المافيات، ناهيك عن كونه راقب هواتفنا العائلية جميعا ما يعني انه قد يتابع تحركاتنا وقد يستهدفنا بشكل مباشر مايعني ان حياتي وعائلتي بخطر وعلى رئيسي الجمهورية والوزراء التدخل المباشر لحمايتي وعائلتي من خطر الاسدي".
يشار الى أن النائب كاظم الصيادي اتهم هو الآخر، اليوم الخميس، اطراف لم يسمها بتهديده بالتصفية والقتل بسبب مواقفه من الدرجات الخاصة، مطالبا رئيسي مجلسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي بتوفير الحماية له ولعائلته.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبه تتهم مفتش عام الداخلية بـ'مراقبتها' وتطالب بحمايتها وعائلتها منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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