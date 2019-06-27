مجلس النواب يُنهي مناقشة قانون التصنيع الحربي ويرفع جلسته الى السبت المقبل

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب انهى مناقشة قانون هيئة التصنيع الحربي ورفع جلسته الى السبت المقبل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى مناقشة قانون هيئة التصنيع الحربي". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الجلسة الى يوم السبت الموافق ٢٩-٦ الساعة ١١ صباحاً".

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