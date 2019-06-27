رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يعلن التصويت على تعديل قانون الشركات

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم الكناني، الخميس، التصويت على قانون تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والذي تضمن ولاول مرة في العراق تأسيس الشركات القابضة التي سوف تساهم بدعم الاقتصاد العراقي.
وأضاف الكناني، أن "القانون سوف يكون طفرة نوعية في الأقتصاد العراقي من خلال تنظيم مساهمة رأس المال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة، واعطى الاولوية للشركات العراقية بكافة انواعها في الحصول على التعاقدات الحكومية بما فيها المتشاركة مع الشركات الاجنبية".
وتابع، أنم "القانون تضمن فقرات نوعية حديثة كالتداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات وتخصيص ١٠ ٪ من الأجور المستوفاة من قبل مسجل الشركات تطوير البنى التحتية لمسجل الشركات و١٠٪ حوافز شهرية لموظفين وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات لتشجيعهم على العمل والانتاج وتطوير التنمية البشرية".
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