المالكي يدعو للحفاظ على استقلالية النقابات والاتحادات المهنية

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، الى الحفاظ على استقلالية النقابات والاتحادات المهنية.
واعتبر المالكي "النقابات والاتحادات المهنية ركيزة أساسية من ركائز وأعمدة مؤسسات العراق، التي ساهمت في تنمية المجتمع"، داعيا الى "الحفاظ على استقلالية تلك المؤسسات وتفعيل عملها من اجل خدمة الحركة النقابية في العراق".
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة "التركيز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أهمية أن "يكون هناك تعاون بين النقابات المهنية، التي لها دور مهم بالنسبة للمجتمع ، ومؤسسات القطاعين العام والخاص".
وأشاد رؤساء النقابات والاتحادات بمواقف نوري المالكي الداعمة للحركة النقابية في العراق، بحسب البيان .
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