دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، الى ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع والاهتمام البالغ بالحالة الإدارية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة من ضباط ومراتب.ة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع
وأبدى المالكي، بحسب البيان، "ترحيبه بوزير الدفاع متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة"، مشيدا بـ"الدور البطولي لجميع تشكيلات الوزارة وإسهامها الفاعل في مواجهة عصابات داعش الارهابية".
ودعا المالكي، الى "ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع و الاهتمام البالغ بالحالة الإدارية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة من ضباط ومراتب".
وصوت مجلس النواب، امس الاربعاء، على نجاح الشمري وزيرا للدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يدعو الى ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.