المالكي يدعو الى ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، بمكتبه وزير الدفاع الجديد نجاح الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة للنهوض بواقع الوزارة وخططها نحو استكمال عملية بناء القوات المسلحة".وأبدى المالكي، بحسب البيان، "ترحيبه بوزير الدفاع متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة"، مشيدا بـ"الدور البطولي لجميع تشكيلات الوزارة وإسهامها الفاعل في مواجهة عصابات داعش الارهابية".

ودعا المالكي، الى "ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع و الاهتمام البالغ بالحالة الإدارية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة من ضباط ومراتب".

وصوت مجلس النواب، امس الاربعاء، على نجاح الشمري وزيرا للدفاع.