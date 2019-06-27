لاعبو منتخب الطائرة معاقين ينصبون خيام الاعتصام امام مقر اللجنة البارالمبية

2019-06-27 | 15:17
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اعتصم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة الطائرة معاقين امام مقر اللجنة البارالمبية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة والعودة الى صفوف المنتخب بعد ابعادهم من قبل اللجنة البارالمبية.
واضاف سلمان انه "بعد تقديم رئيس اتحاد اللعبة ماجد العقيلي استقالته من الرئاسة قام رئيس اللجنة البارالمبية بحل الاتحاد برمته خلافاً للقانون و شكل لجنة مؤقتة من معارفه و اصدقائه للسيطرة على مقدرات الاتحاد و حله المنتخب الوطني دون اسباب منطقية و واقعية، و هذا ما حرمنا مؤخرا من المشاركة في بطولة اسيا لعدم وجود منتخب و ضياع بطاقة التاهل الى بارالمبياد".
و تابع لاعب المنتخب الوطني للطائرة، انه "بعد ان نفدت كل محاولاتنا في الرجوع الى وضعنا الطبيعي ، قررنا الاعتصام امام مقر اللجنة البارالمبية و نصب خيمة في هذا الحر اللاهب لحين اعادتنا الى المنتخب و استلام حقوقنا ، اذ نحن على هذا الحال منذ اربعة ايام دون اي مراعاة او سؤال من البارالمبية رغم ان اغلب اللاعبين يسكنون المحافظات ومن ميسوري الحال".
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