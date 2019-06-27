يعاني ملف الطرق والجسور في بغداد من إهمال في جزئية إدامة البنى التحتية للشوارع. فتوسع التكسرات وانعدام شبه تام للانارة، جعلها تفتقد لابسط مقومات السلامة بحسب مواطنين.
فالطريق السريع الرابط بين منطقة الدورة وبغداد الجديدة من الامثلة الشاهدة على التقصير الواضح للحكومة المحلية.
الى ذلك، يؤدي إهمال الطرق الرئيسية في العاصمة بطبيعة الحال إلى ارتفاع عدد الحوادث المرورية وسقوط ضحايا. لا سيما وان هذا الطريق يفتقر الى وجود جسور لعبور المشاة، الامر الذي دفع البعض لاطلاق مطالبات الى امانة العاصمة للتدخل ووضع حدٍ لتلك المعاناة المتكررة.
وبحسب احصائيات رسمية، فإن اكثر من 66 ألف شخص فقدوا حياتهم في حوادث مرورية خلال السنوات العشر الماضية .
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الحوادث المرورية تتفاقم والمسؤولية معدومة... فمن يتحرك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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