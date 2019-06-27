بالفيديو: الحوادث المرورية تتفاقم والمسؤولية معدومة... فمن يتحرك؟

فالطريق السريع الرابط بين منطقة الدورة وبغداد الجديدة من الامثلة الشاهدة على التقصير الواضح للحكومة المحلية.

الى ذلك، يؤدي إهمال الطرق الرئيسية في العاصمة بطبيعة الحال إلى ارتفاع عدد الحوادث المرورية وسقوط ضحايا. لا سيما وان هذا الطريق يفتقر الى وجود جسور لعبور المشاة، الامر الذي دفع البعض لاطلاق مطالبات الى امانة العاصمة للتدخل ووضع حدٍ لتلك المعاناة المتكررة.



وبحسب احصائيات رسمية، فإن اكثر من 66 ألف شخص فقدوا حياتهم في حوادث مرورية خلال السنوات العشر الماضية .

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