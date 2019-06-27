وزير الدفاع الأميركي: سنتخذ الاجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

اكد وزير الدفاع الأميركي وكالة مارك إسبر، الخميس، على اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وقال إسبر في تصريح نقلته "روسيا اليوم"، "سنتخذ الاجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز". واضاف إسبر، أن "الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران".



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