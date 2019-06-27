اعتباراً من الغد.. المتحف العراقي يفتتح أبوابه طيلة الأسبوع

أكد المدير العام لدائرة الفنون العامة والمشرف على المتحف العراقي علي عويد، الخميس، أن المتحف سيفتتح أبوابه من يوم غد الجمعة طيلة أيام الأسبوع.
وأضاف أن "قاعات المتحف مميزة وتضم حقب تاريخية للسومريين والاكديين والبابليين والمرحلة الاسلامية"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء ووزير الثقافة مهتمين بهذا الموضوع وتم الاطلاع ميدانيا على المتحف وتم اتخاذ كافة الاجراءات الامنية".
ودعا عويد المواطنين الى "زيارة المتحف العراقي الذي يمثل تاريخ وذاكرة العراق الحضارية"، لافتا الى أن "هناك خطوات اخرى في هذا المجال من خلال افتتاح المتحف امام الجمهور العراقي وضيوف العراق من 5 عصراً الى 9 مساءً".
وكشف وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، في (24 حزيران 2019)، ان المتحف ستظل ابوابه مفتوحة ايام العطل الرسمية.
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