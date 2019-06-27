اعتباراً من الغد.. المتحف العراقي يفتتح أبوابه طيلة الأسبوع

وقال عويد في حديث لـ الخليج 365، إن "المتحف العراقي سيفتتح ابوابه امام المواطنين اعتبارا من يوم غد الجمعة من 9 صباحاً الى السادسة مساءً ولجميع ايام الاسبوع"، مؤكدا أن "هذا الامر لم يحدث منذ عام 2003".وأضاف أن "قاعات المتحف مميزة وتضم حقب تاريخية للسومريين والاكديين والبابليين والمرحلة الاسلامية"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء ووزير الثقافة مهتمين بهذا الموضوع وتم الاطلاع ميدانيا على المتحف وتم اتخاذ كافة الاجراءات الامنية".

ودعا عويد المواطنين الى "زيارة المتحف العراقي الذي يمثل تاريخ وذاكرة العراق الحضارية"، لافتا الى أن "هناك خطوات اخرى في هذا المجال من خلال افتتاح المتحف امام الجمهور العراقي وضيوف العراق من 5 عصراً الى 9 مساءً".



وكشف وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، في (24 حزيران 2019)، ان المتحف ستظل ابوابه مفتوحة ايام العطل الرسمية.