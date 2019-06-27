نائب: الحكومة أمام تحد مهم لإثبات جديتها في مكافحة الفساد

دعا عضو مجلس النواب حسين العقابي، الخميس، الحكومة إلى تقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الماضي في الموعدها المقرر منتصف هذا العام، معتبراً أن الحكومة أمام "تحدٍ مهم في إثبات نزاهتها وشفافيتها وجديتها في مكافحة الفساد".
وأضاف، أن "الحكومة اليوم مطالبة بتقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الماضي في موعدها المقرر منتصف هذا العام وفقا للمادة 62 – أولاً من الدستور العراقي وعملاً بما ورد في قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة ليتسنى لنا في مجلس النواب إعداد موازنة رصينة وموضوعية للعام المقبل، وأن أي تسويف أو مماطلة أو تأخير سيفتح الباب للتشكيك بالحكومة ومصداقيتها".
وتابع، أنه "من واجبنا كسلطة تشريعية رقابية متابعة مثل هذه الملفات والحرص على الالتزام بالتوقيتات المحددة ومنع أية فرصة للتلاعب بالمال العام ودعم الجهود الرامية لمكافحة الفساد من خلال تحفيز السلطة التنفيذية للالتزام بالقوانين والقرارات النافذة وعدم تسويفها".
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