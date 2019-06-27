نائب يطالب عبد المهدي والحلبوسي بتوفير الحماية له ولعائلته

وقال الصيادي، في حديث لـ الخليج 365، "اطالب رئيسي مجلسي النواب والوزراء الى توفير الحماية لي ولعائلتي لوجود تهديدات حقيقية بالتصفية والقتل من اطراف لم يسرها حديثنا وكشفنا للفساد ومطالباتنا بابعاد الدرجات الخاصة عن المحاصصة والفساد والمحسوبية".واشار الصيادي الى أن "هناك ضغوطا وتهديدات وصلت لنا لاسكاتنا"، محملا "رئاستي البرلمان والحكومة المسؤولية الكاملة على سلامتنا وسلامة عوائلنا من اؤلئك المافيات".

واضاف ان "كتلا وشخصيات سياسية تضررت مصالحها لاننا تحدثنا عن وجود خطأ بتحويل الدرجات الخاصة لمحاصصة"، موضحا ان "الاستحقاق الانتخابي ومقعد النائب البرلماني لايمكن ان يتحول الى حصة بدرجات".

