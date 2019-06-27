مجلس كربلاء يقرر عقد جلسة طارئة غداً لاختيار محافظ جديد

قرر مجلس محافظة كربلاء، الخميس، عقد جلسة طارئة يوم غد الجمعة لاختيار محافظ جديد. وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه قرر "عقد جلسة طارئة غداً الجمعة الساعة الثالثة عصراً لاختيار محافظ جديد لمحافظة كربلاء المقدسة". وكان مصدر محلي كشف، صباح اليوم الخميس، عن مصادقة محكمة القضاء الاداري على إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.





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