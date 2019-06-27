مجلس الديوانية يصوت على إقالة المحافظ

صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.
وقال مصدر لـ الخليج 365، إن 16 عضوا من اعضاء مجلس محافظة الديوانية صوتوا، اليوم، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي.
وأوضح المصدر، أن اعضاء المجلس صوتوا على تكليف النائب الثاني للمحافظ مالك الحسيني بادارة المحافظة بالوكالة، لحين اختيار محافظ جديد.
وأعلن مجلس محافظة الديوانية، يوم امس الأربعاء، عن إدراج فقرة استجواب المحافظ سامي الحسناوي بأعمال جلسة اليوم بشكل رسمي وإبلاغ المحافظ.
وأوضح المصدر، أن اعضاء المجلس صوتوا على تكليف النائب الثاني للمحافظ مالك الحسيني بادارة المحافظة بالوكالة، لحين اختيار محافظ جديد.
وأعلن مجلس محافظة الديوانية، يوم امس الأربعاء، عن إدراج فقرة استجواب المحافظ سامي الحسناوي بأعمال جلسة اليوم بشكل رسمي وإبلاغ المحافظ.
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