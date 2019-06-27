نائب يتحدث عن الثمرة الأولى لـ'الضغط الثلاثي'

وصف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الخميس، تمرير وزراء الدفاع والداخلية والعدل بـ"الثمرة الأولى" لما سمّاه "الضغط الثلاثي" من قبل الشارع والمرجعية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معتبراً أن هذا الضغط جعل أغلب الكتل السياسية "تتنازل عن المحاصصة".
وأشار الربيعي، إلى أن "الجميع قطف الثمرة الأولى من الضغط الثلاثي بتمرير ثلاثة وزراء بانتظار استكمال الكابينة الوزارية بالحقيبة الرابعة لوزارة التربية الخميس المقبل".
وأضاف، أن "الخطوة المقبلة التي ننتظر قطف الثمرة الثانية من ثمار الضغط فيها هي حسم ملف الدرجات الخاصة والوكالات للانطلاق لباقي الثمار التي انتظرها كثيرا الشعب العراقي من تقديم الخدمات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد".
وتابع، أن "الضغط جعل أغلب الكتل السياسية تتنازل عن المحاصصة وتذهب لخيار التوصيف الوظيفي الذي طالبنا به في سائرون لحسم ملف الدرجات الخاصة".
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