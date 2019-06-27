الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

نائب عن الفتح يكشف اسباب اسقاط المرشحة الثالثة للتربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس، عن اسباب اسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية، مبينا ان الخلافات السياسية بين الكتل هي الهدف الاساس وراء ذلك.
وقال الكناني في حديث لـ الخليج 365، ان "الاسباب التي ادت لاسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة عبدالله، تعود الى الخلافات مابين المشروع العربي وبعض القوى السياسية بالمكون السني اضافة الى قوى سياسية اخرى كانت السبب الاساس في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية".

واضاف الكناني ان "الوضع وحسم الكابينة الحكومية لاينبغي ان يمضي بهذه الطريقة"، مشددا على "ضرورة وجود توافقات من اجل حسم الملف وخاصة وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي".

وتابع ان "هنالك جزء من سنة البناء وكذلك اطراف من الاصلاح رافضين لاي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على عدم منح الثقة للمرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي، حيث جاء ذلك بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني واعفاء المرشحة الاولى للوزارة شيماء الحيالي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن الفتح يكشف اسباب اسقاط المرشحة الثالثة للتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا