نائب عن الفتح يكشف اسباب اسقاط المرشحة الثالثة للتربية

وقال الكناني في حديث لـ الخليج 365، ان "الاسباب التي ادت لاسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة عبدالله، تعود الى الخلافات مابين المشروع العربي وبعض القوى السياسية بالمكون السني اضافة الى قوى سياسية اخرى كانت السبب الاساس في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية".واضاف الكناني ان "الوضع وحسم الكابينة الحكومية لاينبغي ان يمضي بهذه الطريقة"، مشددا على "ضرورة وجود توافقات من اجل حسم الملف وخاصة وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي".

وتابع ان "هنالك جزء من سنة البناء وكذلك اطراف من الاصلاح رافضين لاي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على عدم منح الثقة للمرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي، حيث جاء ذلك بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني واعفاء المرشحة الاولى للوزارة شيماء الحيالي.