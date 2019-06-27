نائب عن الفتح يكشف اسباب اسقاط المرشحة الثالثة للتربية

كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس، عن اسباب اسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية، مبينا ان الخلافات السياسية بين الكتل هي الهدف الاساس وراء ذلك.
واضاف الكناني ان "الوضع وحسم الكابينة الحكومية لاينبغي ان يمضي بهذه الطريقة"، مشددا على "ضرورة وجود توافقات من اجل حسم الملف وخاصة وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي".
وتابع ان "هنالك جزء من سنة البناء وكذلك اطراف من الاصلاح رافضين لاي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي".
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على عدم منح الثقة للمرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي، حيث جاء ذلك بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني واعفاء المرشحة الاولى للوزارة شيماء الحيالي.
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