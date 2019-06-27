دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، القضاء إلى الإسراع بحسم القضايا التحقيقية لكبار المسؤولين المُحالة من النزاهة، مطالباً بكشف الجهات التي تحاول "عرقلة فتح وحسم ملفات كبار الفاسدين".
وأضاف البيان، أن "الكعبي بحث مع نوري تفعيل جملة ملفات هامة وكبيرة تخص عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمؤسسات والجهات الرقابية المرتبطه به، ابتداء من ملف العقارات وتصدير النفط وتدقيق التعاقدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص، وصولاً إلى ملف شبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزارات والمؤسسات والشخصيات، مشدداً على أهمية الإسراع في كشف نتائج التحقيقات فيها".
ودعا الكعبي، وفقاً للبيان، الجهات القضائية إلى "الإسراع في حسم القضايا التحقيقية الخاصة بكبار المسؤولين والمُحالة من هيئة النزاهة منذ فترة"، مشدداً على ضرورة "فتح ملفات الفساد المغلقة في فترات سابقة والتي تتعلق بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين، فضلاً عن متابعة وتدقيق ملفات من هم بالسلطة والذين لديهم قيود تحقيقية وليس بعد مغادرتهم إياها".
وأكد الكعبي، على "أهمية قيام هيئة النزاهة بالتدقيق على الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة والمناصب الأخرى بعيداً عن الإملاءات أو الضغوط السياسية أو الجهات الأخرى"، مشيراً إلى "أهمية تطبيق قواعد السلوك المهني لموظفي النزاهة والمؤسسات الرقابية بما يسهم في تنظيم العمل ومحاسبة من يخرج على اللائحة التي جرى الاتفاق على تعميمها خلال المرحلة القليلة المقبلة".
وأبدى الكعبي، "حرص المؤسسة التشريعية ولجانها المعنية سيما النزاهة على دعم الجهات الرقابية وتعضيد عملها وحمايتها وإقرار التشريعات وإصدار القرارات ذات الشأن، فضلا عن التنسيق في جميع القضايا التي تساهم في فضح الجهات التي تحاول عرقلة فتح وحسم ملفات كبار المفسدين ايا كانواً وحسمها والإسراع في اعتقال من هو داخل او خارج العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البرلمان تدعو للإسراع بحسم القضايا التحقيقية لكبار المسؤولين المُحالة من النزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.