نص قرار المصادقة على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي

تنشر وكالة الخليج 365، الخميس، نص قرار المحكمة الادارية الخاص بالمصادقة على قرار اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي. يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.

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