ارادة تعلن عن عودة نوابها المنسحبين الى الكتلة

أعلنت كتلة إرادة، اليوم الخميس، عودة النائبين عبد عون العبادي وملحان المكوطر إلى الكتلة بعد انسحابهما السبت الماضي. وقال رئيس الكتلة حسين عرب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائبين عبد عون العبادي وملحان المكوطر عادا إلى كتلة إرادة". يذكر أن النائبين ملحان المكوطر وعبد عون العبادي أعلنا، السبت الماضي، انسحابهما من كتلة إرادة والعمل كنائبين مستقلين.



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