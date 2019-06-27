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نائب: هناك شبهات فساد في مكتب وزير العدل السابق تقف وراءها مافيات

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قال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الخميس، إن هناك "مؤشرات وشبهات فساد" في مكتب وزير العدل السابق تقف وراءها "مافيات مسيطرة على عقود عمل" الوزارة، مؤكداً أهمية استبعاد كل من يثبت تورطه بالفساد.
وذكر المعموري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نتقدم بأسمى آيات التهاني والمباركة لوزير العدل الجديد فاروق شواني بمناسبة تسنمه مهام عمله بعد أن نال ثقة أعضاء مجلس النواب"، معرباً عن "أمله في إدارة الوزارة باستقلالية ومهنية".

وأضاف، أن "هناك مؤشرات وشبهات فساد في مكتب الوزير السابق تقف وراءها مافيات مسيطرة على عقود عمل وزارة العدل"، مشدداً على "ضرورة التعامل بحزم وصلابة مع كل شبهة او إشارة فساد في وزارة العدل".

ودعا المعموري وزير العدل إلى "تطهير مكتبه من شبهات الفساد التي تحوم حول العاملين فيه"، مؤكداً على "أهمية الإستفادة من الأشخاص الكفوئين واستقطابهم واستبعاد كل من يثبت تورطه بالفساد".

يذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الأول الثلاثاء (25 حزيران 2019)، منح الثقة لفاروق أمين وزيراً للعدل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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