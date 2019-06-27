نائب: هناك شبهات فساد في مكتب وزير العدل السابق تقف وراءها مافيات

قال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الخميس، إن هناك "مؤشرات وشبهات فساد" في مكتب وزير العدل السابق تقف وراءها "مافيات مسيطرة على عقود عمل" الوزارة، مؤكداً أهمية استبعاد كل من يثبت تورطه بالفساد.
وأضاف، أن "هناك مؤشرات وشبهات فساد في مكتب الوزير السابق تقف وراءها مافيات مسيطرة على عقود عمل وزارة العدل"، مشدداً على "ضرورة التعامل بحزم وصلابة مع كل شبهة او إشارة فساد في وزارة العدل".
ودعا المعموري وزير العدل إلى "تطهير مكتبه من شبهات الفساد التي تحوم حول العاملين فيه"، مؤكداً على "أهمية الإستفادة من الأشخاص الكفوئين واستقطابهم واستبعاد كل من يثبت تورطه بالفساد".
يذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الأول الثلاثاء (25 حزيران 2019)، منح الثقة لفاروق أمين وزيراً للعدل.
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