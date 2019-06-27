الخطابي هو الاوفر حظا لتولي منصب محافظ كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد قرار مصادقة المحكمة الادارية على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي، فأن الاوفر حظا لتولي منصب المحافظ هو نصيف الخطابي الذي يشغل الان منصب رئيس مجلس المحافظة".واضاف المصدر ان "علي المالكي هو الاوفر حظا لتولي منصب رئيس مجلس المحافظة".

وكشف مصدر محلي، اليوم الخميس، ان محكمة القضاء الاداري صادقت على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

